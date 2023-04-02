شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كهربا على إكتساح الأهلى للهلال بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم المصري محمود كهربا، جناح النادي الأهلى، على التعليق عن فوز الأهلي الكبير على نظيره الهلال السوداني بنتيجة 0/3،ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كهربا قال: " فوزا هاما للفريق نحو رحلة إستعادة اللقب الأفريقي، التأهل جاء بصعوبة أمام منافس محترم، ولكن فى النهاية شخصية الفريق الأحمر تظهر فى مثل هذه المباريات الصعبة والمصيرية".

وأضاف: "كان علينا تسجيل الأهداف وعدم إستقبال أهداف، سعيد بذلك الشئ بكل تأكيد، تمكنت من تسجيل الهدف الإفتتاحي فى المباراة، وسط أجواء جماهيرية ممتعة للغاية".

وأتم:" سنحتفل بهذا الصعود، ولكننا نتأهب بشكل قوي للفوز بالمباريات القادمة، فى إنتظار ما ستسفر عنه القرعة يوم الأربعاء القادم ".

وأختتم:" أشكر الجماهير على هذا الحضور الضخم، مؤكدا أنه يتمني مواصلة ابحضور الجماهيري فى الملاعب المصرية، لأنه يؤثر بشكل إيجابي على اللاعبين فى المباريات".



الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي

وأكتمل أطراف دور الثمانية بتأهل الأهلى، آخر الفرق المتأهلة لهذا الدور، حيث تأهل كلا من أندية الوداد وصن داوينز والرجاء والترجي مجموعاتهم فى هذا المرحلة، ليضمنوا بهذه الوضعية أن مباراة الإياب ستقام على ملعبهم بالدور القادم.

فى حين تأهل الأهلى وسيمبا وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل، أصحاب النراكز الثانية فى مجوعاتهم للدور ربع النهائي، ليصطدموا بمتصدري المجموعات الآخري.