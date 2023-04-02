آل الشيخ: وظفنا أكثر من 69 ألف ما بين إمام ومؤذن ومراقبين وحراس أمن

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن الوزارة وضمن مبادرة التوظيف التي بدأت بتنفيذها بتاريخ 1/ 6/ 1442هـ أنهت تعيين (25714) إماماً ومؤذناً على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة وحتى تاريخه، وبانتهاء عمليات التعيين للوظائف (مراقبين ومراقبات ودعاة وداعيات وحراس وحارسات سيصل مجموع من تم تعيينهم منذ بدء المبادرة على وظائف العقود وحتى العام الحالي 1444هـ (45000) موظف وموظفة.

وأضاف في ثلاث تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر "كما بلغ عدد من تم تعيينهم على بند المكافآت من الأئمة والخطباء والمؤذنين (24180) منذ عام 1440هـ، بمختلف مناطق المملكة.

وخلص الوزير إلى أن هذه الأرقام التي تم توظيفها تأتي ضمن الجهود التي تسعى الوزارة لتحقيقها لمواكبة تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في توظيف الكفاءات من أبناء وبنات دوت الخليج.

يذكر أن الوزارة قامت بأكبر عملية توظيف بتاريخها بلغت أكثر من 69 ألف وظيفة، كما أسهمت في توظيف أكثر من 4000 موظفة في قطاعاتها المختلفة في سابقة في تعيين الكادر النسائي بديوان الوزارة وفروعها كما تم تعيين أول وكيلة للوزارة منذ إنشائها قبل أكثر من 24 عاما.