السعودية اليوم / "رئاسة شؤون الحرمين" تؤكد استكمال تهيئة التوسعة السعودية الثالثة



مكة المكرمة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الرئاسة استكملت تهيئة التوسعة

وقال معاليه: إن التوسعة السعودية الثالثة قد استكملت كامل تجهيزاتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام للتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات في جميع أروقة التوسعة السعودية الثالثة وساحاتها وأدوارها وسطحها.

و دعا معاليه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بدوام الصحة والعافية وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

// انتهى //

03:55ت م

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مكة المكرمة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الرئاسة استكملت تهيئة التوسعة السعودية الثالثة بكل أدوارها وسطحها وساحاتها لاستيعاب أكبر قدر من القاصدين بالمسجد الحرام.وقال معاليه: إن التوسعة السعودية الثالثة قد استكملت كامل تجهيزاتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام للتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات في جميع أروقة التوسعة السعودية الثالثة وساحاتها وأدوارها وسطحها.و دعا معاليه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بدوام الصحة والعافية وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //03:55ت م0015

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