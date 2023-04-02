السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا: برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين امتداداً لمسيرة العطاء من القيادة لتلبية احتياجات المسلمين



جاكرتا 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العمودي أن العمل الخيري الذي تقوم به المملكة في جمهورية إندونيسيا والجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكافة الجهات المانحة, يأتي امتداداً لمسيرة العطاء من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتلبية احتياجات المسلمين حول العالم.

جاء ذلك في تصريح للسفير بمناسبة تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهورية إندونيسيا خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ .

وقال السفير العمودي: إن الأعمال الخيرية التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لها أثر كبير على نفوس المسلمين في العالم وخاصة في إندونيسيا.

وفي ختام تصريحه رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما وعنايتهما بالإسلام والمسلمين.

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02:18ت م

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