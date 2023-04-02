شكرا لقرائتكم خبر صيانة مضخات الحريق المتهالكة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في المقابل أشاد أهالي الأحياء الموجودة فيها المضخات بالخطوة التي قامت بها شركة المياه، مؤكدين أن هذه المضخات أصبحت لا تمثل تشوها بصريا للشوارع كما كان عليه الحال سابقا.
يذكر أن الصحيفة نشرت تحت عنوان «مضخات حريق تتحول لهياكل مشوهة بمكة»، أن أحياء قديمة بالعاصمة المقدسة تعج بمضخات لطفايات الحريق تحولت إلى هياكل معدنية تشغل حيزا من المكان، دون الاستفادة منها في إطفاء الحرائق التي تنشب جوارها طوال العقود الماضية، حتى إنها أضحت مشوهة للمنظر العام.
كانت هذه تفاصيل خبر صيانة مضخات الحريق المتهالكة بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.