شكرا لقرائتكم خبر صيانة مضخات الحريق المتهالكة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقفت فرق من شركة المياه الوطنية على المضخات المتهالكة بالعاصمة المقدسة وعملت الصيانة اللازمة لها وطلتها من جديد، في تفاعل مع ما نشرته «مكة» تحت عنوان «مضخات حريق تتحول لهياكل مشوهة بمكة».

في المقابل أشاد أهالي الأحياء الموجودة فيها المضخات بالخطوة التي قامت بها شركة المياه، مؤكدين أن هذه المضخات أصبحت لا تمثل تشوها بصريا للشوارع كما كان عليه الحال سابقا.

يذكر أن الصحيفة نشرت تحت عنوان «مضخات حريق تتحول لهياكل مشوهة بمكة»، أن أحياء قديمة بالعاصمة المقدسة تعج بمضخات لطفايات الحريق تحولت إلى هياكل معدنية تشغل حيزا من المكان، دون الاستفادة منها في إطفاء الحرائق التي تنشب جوارها طوال العقود الماضية، حتى إنها أضحت مشوهة للمنظر العام.