تجديد «جواثا».. ثاني مسجد صليت فيه الجمعة في الإسلام

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ويعود بناء المسجد إلى بني القيس الذين أسسوا المسجد بعد وفادتهم الثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما كانت جواثا عاصمة مدينة هجر القديمة إبان ظهور الإسلام، حيث يعد المسجد قريبا جدا من عمارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتوي على 3 أروقة وتقسيم مرتبط بالمناخات المختلفة طوال العام، ويمتاز بقرب عناصره المعمارية من المقياس الإنساني وهو ما سيحتفظ به مشروع التطوير.
ويطور المشروع في مرحلته الثانية بناء مسجد جواثا الذي تبلغ مساحته 205.5 م2، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 170 مصليا قبل وبعد التطوير، على الطراز المعماري للمنطقة الشرقية الذي يناسب طبيعة المنطقة الساحلية ومناخها الحار الذي يتطلب جودة التهوية من خلال النوافذ والفتحات والشرفات وسعة الأفنية.
ويأتي مسجد جواثا ضمن المشروع في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجدا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، 5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، 4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، 3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.
مسجد جواثا
- بني في العام السابع للهجرة
- يقع في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية
- ثاني مسجد صليت فيه صلاة الجمعة في الإسلام
- تبلغ مساحته 205.5 م2
- تصل طاقته الاستيعابية إلى 170 مصليا قبل وبعد التطوير
- طراز معماري يناسب طبيعة المنطقة الساحلية ومناخها الحار
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