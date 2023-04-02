الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالروبوتات الذكية ودون أي تدخل بشري سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

ووفرت الرئاسة عددا من الروبوتات الذكية التي تقوم على خدمة المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام، منها «روبوت التعقيم» الذي يعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام، بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وعلى 6 مستويات، مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقا لسيناريوهات الاستخدام ومسار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

ويعمل الروبوت من 5 إلى 8 ساعات دون أي تدخل بشري، ويسع الجهاز 23.8 لترا، يستهلك منها لترين كل ساعة تقريبا للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 م2 كل جولة.

كما وفرت الرئاسة «الروبوت التوجيهي الذكي» الذي يعمل على التوجيه بكيفية أداء المناسك والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.

الكوادر الأمنية

ووفرت الرئاسة ممثلة في وكالة شؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر 500 فرد أمني لخدمة ضيوف الرحمن للمحافظة على المداخل الرئيسية ولمتابعة سير تنظيم الحشود وإدارتها والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، وتهيئة جميع الممرات المؤدية إلى صحن الطواف، لاستقبال المعتمرين منذ الوصول حتى الحصول على الخدمة، بدءا من ساحات وأبواب المسجد الحرام وتوجيههم بالشكل الصحيح حتى خروجهم، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

وتم توفير 15 مراقبا أمنيا يتحدثون لغات أجنبية مختلفة، ما بين اللغة الصينية والسيريلانكية والأوردية والهوساوية والفارسية والإنجليزية والتركية، وذلك لخدمة قاصدي بيت الرحمن بأفضل شكل ممكن.

الروبوت الذكي

