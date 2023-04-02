إنجاز 70% من مشروع عبارات تصريف مياه الأمطار بحي الأمير فواز

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وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن خططها لتحسين التقاطعات، والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة، وتحسين جودة الحياة، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 18 مليون ريال ومدة تنفيذ خلال 12 شهرا.
وسيتضمن المشروع إنشاء عبرة على المدخل الرئيس بطريق المنذر بن حارثة (جوار بلدية الجنوب)، بعدد 3 حارات في كل اتجاه، حيث ستسهم في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر، وتخدم سكان أحياء (الأمير فواز - الأمير عبدالمجيد - الأجاويد - السنابل - الهدى - إضافة إلى مشاريع الإسكان في ضاحية الميار)، كما ستحقق تناسبا مع التوسعة المستقبلية الجاري تنفيذها لطريق المنذر بن حارثة بكامل عرضه، والذي سيبلغ 52م، إضافة إلى تنفيذ 3 عبارات أخرى ستسهم في الربط وتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل)، وهي عبارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والعبارة الثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وستسهم جميعها في تحسين حركة المركبات في المنطقة، ورفع مستوى السلامة المرورية.
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