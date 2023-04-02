شكرا لقرائتكم خبر 900 متطوع يوزعون مليون وجبة إفطار للصائمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك نحو 900 متطوع في مشروع توزيع مليون وجبة إفطار صائم في رمضان، الذي حقق تأثيرا كبيرا، حيث وصل عدد الوجبات إلى مليون وجبة طيلة الأيام الماضية لإفطار صائم في مدن المملكة منها جدة والرياض والشرقية.

وكان من اشتراطات المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في الرياض التابع لوزارة الموارد البشرية، منفذ المشروع، أن يكون لجميع المتطوعين بطاقات صحيه مسجلة من قبلهم.

وتضمنت الوجبات: ماء، لبن، تمر، فواكه ومنتجات غذائية من شركة نستلة، الراعي الرسمي للمشروع في توفير المنتجات الغذائية.