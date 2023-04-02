900 متطوع يوزعون مليون وجبة إفطار للصائمين

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وكان من اشتراطات المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في الرياض التابع لوزارة الموارد البشرية، منفذ المشروع، أن يكون لجميع المتطوعين بطاقات صحيه مسجلة من قبلهم.
وتضمنت الوجبات: ماء، لبن، تمر، فواكه ومنتجات غذائية من شركة نستلة، الراعي الرسمي للمشروع في توفير المنتجات الغذائية.
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