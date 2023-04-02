شكرا لقرائتكم خبر رفع 102 سيارة تالفة بمركز وادي جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية وادي جازان خلال مارس الماضي 102 سيارة تالفة ومهملة في قرى المركز، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأوضح رئيس بلدية وادي جازان المهندس سلطان بن معدي، أن البلدية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضمن البرنامج الوطني لتحسين المشهد الحضري أزالت 27 سيارة تالفة، وأشرفت على رفع 75 سيارة أخرى من قبل ملاكها، لافتا إلى أن البلدية مستمرة في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في قرى المركز.

وشدد على أهمية دور المواطن في التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية، وذلك بالتواصل معها عبر الخط الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي.