شكرا لقرائتكم خبر رفع 102 سيارة تالفة بمركز وادي جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس بلدية وادي جازان المهندس سلطان بن معدي، أن البلدية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضمن البرنامج الوطني لتحسين المشهد الحضري أزالت 27 سيارة تالفة، وأشرفت على رفع 75 سيارة أخرى من قبل ملاكها، لافتا إلى أن البلدية مستمرة في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في قرى المركز.
وشدد على أهمية دور المواطن في التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية، وذلك بالتواصل معها عبر الخط الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي.
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