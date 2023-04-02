شكرا لقرائتكم خبر حملات للقضاء على حشرات ناقلة للحمى بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة الطائف تعزيزاتها وجهودها المتواصلة بمشاركة الجهات الحكومية (المحافظة والأمانة والشؤون الصحية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة الوطنية للمياه)، من خلال الحد من توالد وتكاثر بؤر البعوض الناقل لحمى الضنك، والقضاء عليها.

وبحث وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية المهندس ثامر آل عثمان خلال لقائه بلجنة غرفة طوارئ وحمى الضنك بالطائف أهمية مكافحة البعوض الناقل للمرض، وتكثيف عمليات المكافحة، والتنسيق المشترك بين القطاعات المختصة للحد من توالد وتكاثر بؤر البعوض الناقل لحمى الضنك، والقضاء عليها.

واستعرض اللقاء مستجدات الحالات المرصودة والإجراءات المتخذة من قبل القطاعات أعضاء اللجنة، كما تطرق إلى آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة خطط العمل المستقبلية والتحديات التي واجهت فرق العمل الميدانية للغرفة خلال الفترات السابقة، مؤكدين أهمية التواصل الفعال بين الأمانة والشركاء للاحتواء السريع لهذا المرض والقضاء عليه في طوره الأول ومعالجة مسبباته بما يسهم في القضاء التام عليه وعدم عودته مرة أخرى.

وتطرق إلى الرؤى المستقبلية لكل جهة مشاركة وأهمية العمل المشترك وتوحيد الجهود ووضع خطط عمل ترفع من كفاءة العمل والخطط البرامج المعززة للعمل، كما عززت الأمانة من جهودها الميدانية للقضاء على بؤر الأمراض والأوبئة والتكاثر الحشري، وعملت على خطط للعمل الميداني تعزز الإصحاح البيئة والصحة العامة.