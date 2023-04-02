إحالة 6251 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية وترحيل 10,809

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن ضبط 16,407مخالفين، للفترة من 23 حتى 29 مارس الحالي، فيما أحيل 6251 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأحيل 1487 لاستكمال حجوزات سفرهم، ورحّل 10,809 مخالفين. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات





16,407 إجمالي عدد المخالفين



9609 مخالفين لنظام الإقامة



4561 مخالفا لنظام أمن الحدود



2237 مخالفا لنظام العمل



1086 حاولوا عبور الحدود لداخل المملكة



22 % منهم يمنيو الجنسية74 % إثيوبيو الجنسية



4 % جنسيات أخرى



64 حاولوا العبور لخارج الحدود



5 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل



14,327 تم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة



12,554 رجلا



1773 امرأة



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