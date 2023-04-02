شكرا لقرائتكم خبر إحالة 6251 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية وترحيل 10,809 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
- 16,407 إجمالي عدد المخالفين
- 9609 مخالفين لنظام الإقامة
- 4561 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 2237 مخالفا لنظام العمل
- 1086 حاولوا عبور الحدود لداخل المملكة
- 22 % منهم يمنيو الجنسية74 % إثيوبيو الجنسية
- 4 % جنسيات أخرى
- 64 حاولوا العبور لخارج الحدود
- 5 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل
- 14,327 تم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
- 12,554 رجلا
- 1773 امرأة
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة 6251 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية وترحيل 10,809 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.