شكرا لقرائتكم خبر دراسة تثبت فاعلية «الذكاء الناجح» في تدريس الكيمياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت دراسة أجريت بجامعة الملك خالد إلى أن بناء نموذج تدريسي قائم على النظريات الحديثة مثل (نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات، ونظرية الذكاء الناجح) أسهم بدوره في تنمية عمق المعرفة ومهارات التفكير المنتج لدى طلاب الصف الأول الثانوي في مادة الكيمياء.

وتكونت عينة الدراسة التي أجراها الدكتور أيمن طاهر من 64 طالبا من طلاب الصف الأول الثانوي بإدارة تعليم صبيا، من مدرستين مختلفتين تم اختيارهما بطريقة عشوائية. واعتمدت على بناء نموذج تدريسي يتكون من 7 مراحل رئيسة، لكل مرحلة هدف محدد يمكن تحقيقه عن طريق عدد من الإجراءات والاستراتيجيات التدريسية المنتقاة، وفق فلسفة علمية وأسلوب مرن، ومراحل متدرجة ومتكاملة فيما بينها، حيث يهتم بكم ونوعية المعلومات المكتسبة، ويعتمد على أساس توفير بيئة تعليمية متوازنة، ويوضح نوع الأنشطة ومصادر التعليم والتعلم اللازمة، ويعير اهتماما بالغا بالمختبر المدرسي وتفعيله بالشكل الأمثل، إضافة إلى توفير دليل للمعلم والطالب يترجم هذا النموذج على أرض الواقع ويتيح للمعلم إمكانية تدريس الوحدة حسب التوزيع المعتمد من وزارة التعليم (12 درسا / 16 حصة دراسية)، متضمنا الأدوات اللازمة لتدريس كل درس.

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة 0.05 بين متوسطات درجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة، في التطبيق البعدي لاختباري عمق المعرفة والتفكير المنتج، لصالح طلاب المجموعة التجريبية، كما أسفرت النتائج عن وجود فعالية للنموذج المقترح القائم على نظريتي تجهيز ومعالجة المعلومات، والذكاء الناجح، لدى طلاب الصف الأول الثانوي.