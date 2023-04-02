شكرا لقرائتكم خبر كيف نغرس حب رمضان في نفوس الأطفال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
والسؤال الذي يفرض نفسه في شهر الصوم: كيف نغرس حب رمضان في نفوس أطفالنا؟ .. هنا يضع المجلس 8 وسائل تجيب عن السؤال تتضمن:- إظهار السعادة والبهجة بمقدم الشهر الفضيل، وتعريفهم بفضائل الشهر وحقيقة الصيام، بالإضافة إلى التدرج معهم في الصوم حسب قدرتهم.
ويعد رمضان فرصة عظيمة لغرس حب الصلاة والصوم في نفوس أطفالنا، ومن الواجب تدريبهم على أداء فريضته العظيمة مع مراعاة أعمارهم وحالاتهم الصحية، وهذه المهمة ليست سهلة، وإنما تحتاج إلى جهد كبير ويقظة تربوية وتشجيع ومسؤولية. ويجب البدء بتدريب الطفل على الصلاة والصوم لما يحمله رمضان من أجواء روحانية مناسبة، سواء في المنزل أو أماكن العبادة.
كيف نحبب رمضان للأطفال؟
- إظهار السعادة والبهجة بمقدم الشهر الفضيل.
- تعريفهم بفضائل الشهر وحقيقة الصيام.
- التدرج معهم في الصوم حسب قدرتهم.
- تشجيع الأطفال ماديا ومعنويا على الصلاة والصيام.
- مشاركتهم ما تيسر من القرآن الكريم.
- إمدادهم بالطاقة اللازمة من خلال تنظيم نومهم.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف نغرس حب رمضان في نفوس الأطفال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.