شكرا لقرائتكم خبر لا مواد ضارة بشراب الفاكهة على شكل بودرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة ما يتم تداوله حول احتواء شراب الفاكهة متعدد النكهات على شكل «بودرة» على بعض المواد الكيميائية الضارة، ومنها فوسفات الكالسيوم الذي يدمر العظام.

وشددت على أن جميـــع المكونـــات الداخلة في تركيب أي مــــادة غذائية يتم تقييم سلامتها، ولا يسمح بإضافة أي مادة يكون لها أثر سلبي على الصحة.

ونصحت «الهيئة» المستهلكين بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات، كونها تحتوي على كميات عالية من السكر ومنخفضة القيمة التغذوية، وضرورة قراءة تسميات المنتجات بعناية للتأكد من احتوائها على كميات مناسبة من المكونات الغذائية.

وكانت «الهيئة» قد أصدرت دليلا إرشاديا موجه لمصنعي ومستوردي العصائر للتعرف على أهم متطلبات «اللائحة الفنية السعودية 5012 SFDA.FD» «بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة «، بهدف تمكين المستهلك من اختيار منتجات أكثر صحية (عالية القيمة التغذوية)، وكذلك لمعرفة محتواها من عصير الفاكهة من خلال النظر إلى مسماها الموجود على واجهة المنتج الأمامية.