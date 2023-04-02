593 حالة إسعافية يوميا بمكة

أفصحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن تلقي غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بالهيئة 2962 حالة منذ اليوم الأول وحتى اليوم الخامس من رمضان لعام 1444، بمعدل 593 حالة يوميا تتم مباشرتها ومعالجتها وتقديم كافة الخدمات الطبية لها، حيث جاءت العاصمة المقدسة كأكثر المحافظات بعدد 1701 حالة وجدة ثانياً بعدد 953 والطائف ثالثاً بعدد 308، وتعد أبرز الحالات التي يكون عليها طلب إسعافي هي الحالات المرضية ويأتي بعدها حالات الإصابات من الحوادث المرورية وثالث الحالات الأكثر طلبا هي الإغماءات. حالة البلاغ وأشارت الهيئة إلى أن جميع الحالات تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية عالية، فيما يضم الطاقم الإسعافي أطباء وأخصائيين وفنيي طب وطوارئ على مستوى عال من التأهيل والتدريب، وتستقبل غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر التطبيق في الأجهزة الذكية «اسعفني»، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية، واستدعاء فرقة إسعافية. ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع البلاغ ويوفر أيضا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ واللهجات الإغاثية والعديد من المميزات داخل التطبيق. متطوع ومتطوعة يذكر أن خطة الهيئة بالعاصمة المقدسة مكونة من 30 مركزا إسعافيا شملت 7 مراكز إسعافية بالحرم المكي الشريف و17 مركزا داخليا و6 مراكز خارجية إضافة إلى 12 فرقة هايبرد مزودة بـأكثر من 75 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وبقوة بشرية بلغت نحو 787 موظفًا.

وخصصت الهيئة كذلك 4 عربات للكوارث و20 دراجة هوائية و7 دراجات نارية إضافة إلى 10 عربات جولف لتسهيل نقل الحالات الإسعافية داخل ساحات الحرم، مع مشاركة 900 متطوع ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال الشهر المبارك. أهداف الخطة تقديم الخدمات الطبية الإسعافية

إنقاذ الحالات الطارئة الحرجة

التدخل الطبي الطارئ والنقل السريع

تكثيف الفرق الإسعافية في بعض المواقع