دورة ثابتة لبداية الشهور الهجرية كل 8 سنوات - #عاجل

في دراسة جديدة بعلم الفلك أعدها الأستاذ في الإحصاء الحيوي بجامعة الباحة الدكتور إبراهيم الغامدي، ركزت على دراسة نمط بداية الشهور الهجرية كل 8 سنوات بنمط ثابت من أيام الأسبوع ويتوقع فيها بداية الشهور خلال 100 عام مقبلة.

رؤية الهلال

ولتفاصيل هذه الدراسة تواصلت «دوت الخليج» مع الغامدي الذي أوضح أن السنة الهجرية القمرية هي النظام الزمني الذي يستخدمه المسلمون في حساب التقويم الإسلامي ويعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا، حيث يبلغ مدة كل شهر في التقويم القمري 29 أو 30 يومًا حسب حركة القمر، ويبلغ عدد الأيام في السنة القمرية 354 أو 355 يومًا، ويعتمد المسلمون بشكل أساسي في تحديد بداية الشهور من خلال رؤية الهلال بعد غروب الشمس في المساء، وإذا لم يتم رؤية الهلال في اليوم 29 من الشهر الحالي، فإن الشهر يكمل 30 يومًا.

دورة مستمرة

بيّن الغامدي أنه قام بدراسة عميقة لبيانات تقويم أم القرى وتحديد نمط الأيام في دخول الشهور الهجرية منذ عام 1324 حتى 1444 هجري حيث لاحظ أول يوم من الشهور الهجرية يتكرر بنمط ثمان سنوات في دورة مستمرة.

تابع العامدي: لو أخذنا على سبيل المثال في تحديد بداية شهر رمضان وشوال السنة المقبلة 1445هجري، سنلاحظ بداية شهر رمضان في يوم الإثنين بدورة مستمرة تحدث في كل ثمان سنوات من عام 1349 – 1357 – 1365 – 1373 – 1381 – 1389 – 1397 – 1413 – 1421 – 1437 – وقياسًا على ذلك ستكون احتمالية يوم الاثنين عالية جدًا لبداية شهر رمضان لعام 1445.

وبالنسبة لبداية شوال من السنة المقبلة لعام 1445، ستكون احتمالية دخول الشهر بيوم الأربعاء عالية جدًا وذلك حسب نمط دورة الأيام في كل ثمان سنوات خلال الأعوام التالية: 1349 – 1357 – 1365 – 1373 – 1381 – 1389 – 1379 – 1405 – 1413 – 1421 – 1429 – 1437.

أيام السنة

أوضح الغامدي قاعدة أساسية لاحظها خلال دراسة بيانات تقويم أم القرى في تحديد اليوم لسنة مقبلة أو مدبرة على النحو التالي: إذا كان التاريخ هو الأربعاء 7 رمضان 1444 هجري، وأردت أن تعرف اليوم لنفس التاريخ في السنة المقبلة أو المدبرة، فما عليك إلا أن تضيف 4 أو 5 أيام من هذا اليوم للسنة المقبلة، أو ترجع 4 أو 5 أيام من هذا اليوم للسنة المدبرة، ونوضحها كالتالي:

الأربعاء 7 رمضان 1444 هجري = نتقدم 4 أو 5 أيام = الأحد أو الاثنين 7 رمضان 1445 هجري

الأربعاء 7 رمضان 1444 هجري = نرجع 4 أو 5 أيام = السبت أو الجمعة 7 رمضان 1443 هجري

واختتم الغامدي بأن هذه الطريقة سوف تساعد بشكل كبير في تحديد بداية الشهور الهجرية في التقويم الهجري ومن خلالها يمكن عمل دراسات أخرى في المستقبل.