30 مبادرة للنقل

وتأتي هذه المبادرات في جانب المسؤولية الاجتماعية بهدف رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لشركات قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في تفعيل دوره بهذا اليوم، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات في المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل دور الهيئة في تثقيف المجتمع بيوم المسؤولية الاجتماعية.
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