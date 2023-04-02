الحي المتعلم بالطائف

دشنت إدارة تعليم الطائف، عبر القاعة الافتراضية webex، مبادرة مجمع الحي التعليمي، إحدى المبادرات التي وافقت لجنة تقييم المبادرات والبرامج بملتقى مكة الثقافي في دورته السابعة، تحت شعار «كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات» لعام 1444.

وِأشاد مدير تعليم المحافظة فهد الشريف بالمبادرة، ودورها في نشر العلم والثقافة والمعرفة؛ كاشفا أن وزارة التعليم تدعم مثل هذه المبادرات النوعية ليصبح المجتمع مجتمعًا تعليميًا معرفيًا، يواكب التطورات السريعة المتنامية التي يشهدها دوت الخليج.

يذكر أن تهيئة مجمع الحي التعليمي يعد منبرًا لتحسين جودة الحياة لساكني الأحياء المجاورة، من خلال نشر الوعي الثقافي والاجتماعي.