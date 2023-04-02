السعودية اليوم / "شؤون الحرمين" تواصل جهودها في الرقابة الميدانية مع الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالمسجد الحرام؛ جهودها في مواكبة مستجدات الأعمال الرقابية الميدانية المشتركة مع كافة الجهات المشاركة، في سبيل خدمة زوار وقاصدي البيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك.

ويتمثل دور أداء العمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة في استقبال وتمرير البلاغات الإلكترونية والنداءات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية بين الإدارات الميدانية العاملة بالمسجد الحرام، والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، مع ضرورة الاهتمام بجودة استقبال البلاغات والملاحظات، ومدى تحسين منظومة العمل الميداني في المسجد الحرام.

وتعمل شؤون الحرمين على توسيع نطاق استقبال البلاغات والملاحظات الميدانية داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه؛ عبر منظومة متكاملة ومطورة من السياسات والأدوات الرقابية والإجراءات الفعالة وشاشات المراقبة الميدانية والأجهزة اللاسلكية، وذلك وفق آلية عمل تكاملية تحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات البشرية والامكانات التقنية.

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