شكرا لقرائتكم خبر «جستر جدة» تحتفي بعام التوحد في الخيمة الرمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الجمعية السعودية للتربية الخاصة «جستر جدة»، باليوم العالمي للتوحد ضمن الفعاليات التي تنظمها في خيمتها الرمضانية.

وتضمنت الفعالية مشاركة 14 مركزا استشاريا متخصصا في التربية الخاصة، إضافة إلى جلسات حوارية ناقشت موضوعات ذات العلاقة منها: اضطراب طيف التوحد، واضطرابات النوم، والإعاقة الحركية، والإعاقة الذهنية.

وأوضحت الجمعية أن فعاليات الخيمة في هذه النسخة شملت مشاركة عدد كبير من المراكز المتخصصة في التربية الخاصة، إذ قدم 14 مركزا الخدمات الاستشارية لزوار الخيمة الرمضانية، وأن فعاليات الخيمة لاقت استحسان الزوار والمشاركين، نظير البرامج النوعية المقدمة التي تخدم المهتمين بهذا الجانب.