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«جستر جدة» تحتفي بعام التوحد في الخيمة الرمضانية

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- بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الجمعية السعودية للتربية الخاصة «جستر جدة»، باليوم العالمي للتوحد ضمن الفعاليات التي تنظمها في خيمتها الرمضانية.

وتضمنت الفعالية مشاركة 14 مركزا استشاريا متخصصا في التربية الخاصة، إضافة إلى جلسات حوارية ناقشت موضوعات ذات العلاقة منها: اضطراب طيف التوحد، واضطرابات النوم، والإعاقة الحركية، والإعاقة الذهنية.

وأوضحت الجمعية أن فعاليات الخيمة في هذه النسخة شملت مشاركة عدد كبير من المراكز المتخصصة في التربية الخاصة، إذ قدم 14 مركزا الخدمات الاستشارية لزوار الخيمة الرمضانية، وأن فعاليات الخيمة لاقت استحسان الزوار والمشاركين، نظير البرامج النوعية المقدمة التي تخدم المهتمين بهذا الجانب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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