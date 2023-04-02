المملكة تستعرض تجربتها في الاستثمار الثقافي بـ«قمة الأولوية»

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وجاءت مشاركة الصندوق في قمة ميامي بهدف تسليط الضوء على دور الصندوق في دعم القطاع الثقافي وتمكينه، والتعريف بأهمية الاستثمار في القطاعات الثقافية، ودور المستثمرين التكاملي بجانب الدعم الحكومي لتمكين المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، وأثر الاستثمار المستمر والفعال في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي.
وضمن فعاليات القمة شاركت الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في الصندوق الثقافي نجلاء النمير في جلسة نقاشية بعنوان «إلهام المواهب عن طريق الاستثمار» سلطت فيها الضوء على المزايا المختلفة التي تتميز بها المملكة، بجانب التنوع الثقافي، والمواهب الشابة القادرة على الإبداع، مثمنة الدعم الحكومي الكبير الذي يحظى به القطاع الثقافي، وغيرها من الإمكانات التي جعلت من المملكة دولة جاذبة للاستثمار في القطاعات الثقافية والترفيهية.
وأشارت النمير خلال جلسة النقاش، إلى إطلاق برنامج تمويل قطاع الأفلام والذي جاء امتدادا للجهود الرامية لتطوير قطاع الأفلام وجعل المملكة مركزا رئيسا لصناعة الأفلام في المنطقة، وبما يسهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
المشاركة السعودية
- للتعريف بأهمية الاستثمار في القطاعات الثقافية.
- تسليط الضوء على زيادة الأنشطة الترفيهية والثقافية.
- إيجاد حلول للتحديات وخلق الأثر الإيجابي على الإنسانية.
- المواهب الشابة القادرة على الإبداع.
- جعل المملكة دولة جاذبة للاستثمار في القطاعات الثقافية
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