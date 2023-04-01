السعودية اليوم / أمانة الرياض تطلق مسابقتها الرمضانية "هديتك لك_أقرب"



الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واس

أطلقت أمانة منطقة الرياض اليوم مسابقتها النوعية الرمضانية بعنوان "هديتك لك_أقرب"التي تستمر 10 أيام خلال شهر رمضان المبارك، وتستهدف جميع الفئات العمرية بالمجتمع بمختلف الأحياء، وذلك في إطار جهودها في التعريف بمشاريع البيئة الحضرية التي تنفذها، والتوعية بأهمية البرامج التي تحقق جودة حياة السكان.

وأكدت الأمانة - في بيان صحفي- أن مسابقة "هديتك لك_أقرب" التي انطلقت اليوم تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأدوار الأمانة المتعددة، وأثرها المجتمعي، وتسليط الضوء على أهمية ممارسة

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع مسابقة "هديتك لك_أقرب" عبر حسابات الأمانة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والمشاركة فيها، إلى جانب التعرف على آلية المسابقة وشروطها، ومتابعة الأسئلة التي تشملها يوميًّا لأجل الفوز بالجوائز القيمة، مشيرة إلى أهمية تحميل تطبيق مدينتي على الرابطhttps://mobile.alriyadh.gov.sa/mycity/

وأوضحت الأمانة أن آلية المسابقة تنحصر في نشر سؤال المسابقة يوميًّا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، والدعوة إلى تحميل تطبيق مدينتي والتعرف على طريقة الوصول إلى الحديقة المقصودة، والكشف عن مكان وجود الكنز، مع اتباع التعليمات والتلميحات الموجودة داخل رمز الاستجابة السريعة "QR"؛ وذلك للاحتفال معًا بالكنز والإعلان من خلال منصاتنا الرقمية عن الفائز بالمسابقة في تمام الساعة العاشرة مساءً في اليوم نفسه.

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الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسأطلقت أمانة منطقة الرياض اليوم مسابقتها النوعية الرمضانية بعنوان "هديتك لك_أقرب"التي تستمر 10 أيام خلال شهر رمضان المبارك، وتستهدف جميع الفئات العمرية بالمجتمع بمختلف الأحياء، وذلك في إطار جهودها في التعريف بمشاريع البيئة الحضرية التي تنفذها، والتوعية بأهمية البرامج التي تحقق جودة حياة السكان.وأكدت الأمانة - في بيان صحفي- أن مسابقة "هديتك لك_أقرب" التي انطلقت اليوم تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأدوار الأمانة المتعددة، وأثرها المجتمعي، وتسليط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة ، والحفاظ على الصحة والبيئة، إضافة إلى تشجيع السكان على زيارة الحدائق التي نفذتها الأمانة لتكون متنفساً للأهالي، وتحفيزهم لذلك من خلال تقديم جوائز عديدة وقيمة.ودعت المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع مسابقة "هديتك لك_أقرب" عبر حسابات الأمانة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والمشاركة فيها، إلى جانب التعرف على آلية المسابقة وشروطها، ومتابعة الأسئلة التي تشملها يوميًّا لأجل الفوز بالجوائز القيمة، مشيرة إلى أهمية تحميل تطبيق مدينتي على الرابطhttps://mobile.alriyadh.gov.sa/mycity/وأوضحت الأمانة أن آلية المسابقة تنحصر في نشر سؤال المسابقة يوميًّا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، والدعوة إلى تحميل تطبيق مدينتي والتعرف على طريقة الوصول إلى الحديقة المقصودة، والكشف عن مكان وجود الكنز، مع اتباع التعليمات والتلميحات الموجودة داخل رمز الاستجابة السريعة "QR"؛ وذلك للاحتفال معًا بالكنز والإعلان من خلال منصاتنا الرقمية عن الفائز بالمسابقة في تمام الساعة العاشرة مساءً في اليوم نفسه.// انتهى //00:31ت م0001

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