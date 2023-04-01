السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف تنذر 30 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية ببلدية طبرجل



سكاكا 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

أنذرت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة طبرجل 30 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان إن الفرق الرقابية ببلدية طبرجل نفذت 78 زيارة تفتيشية للمنشآت خلال شهر رمضان المبارك أسفرت مصادرة وإتلاف 55 كيلو من اللحوم و 40 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام بسبب سوء التخزين، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف 56 لتر من الزيوت.

وشددت أمانة الجوف على أهمية دور المواطنين والمقيمين في التعاون معها وتقديم البلاغات والملاحظات والمقترحات حول الخدمات البلدية عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.

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23:14ت م

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