السعودية اليوم / أمانة الرياض ترفع 4.4 ملايين م3 من مخلفات الهدم والبناء خلال 2022



الرياض 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن فرقها الميدانية رفعت 4,446,853 متر3 من مخلفات البناء والهدم خلال عام 2022م، وذلك في إطار خططها في الحفاظ على البيئة الحضرية والارتقاء بجودة حياة السكان.

وأوضحت الأمانة في تقريرها السنوي حول أعمال رفع مخلفات البناء والهدم أنها تستهدف تحسين المشهد الحضري بالمدينة، وتعزيز المظاهر الجمالية فيها، وصولًا إلى بيئة حضرية مستدامة، تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأطلقت الأمانة في وقت سابق منصة إلكترونية بمسمى منصة ناقلات بهدف تنظيم وضبط حركة المعدات داخل المدينة، وتعزيز أعمال الرقابة على مخالفات الرمي العشوائي للمخلفات، وتشجيع الامتثال والالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري، ودعم تنمية الاستثمارات والموارد المالية لأصحاب الناقلات، فضلًا عن الحد من الغرامات الموقعة عليهم.

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23:07ت م

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