اليوم.. إغلاق تسجيل حجاج الداخل لمن لم يسبق لهم أداء المناسك

تنتهي بنهاية اليوم العاشر من رمضان فترة التسجيل لحجاج الداخل، لمن لم يسبق لهم الحج من مواطنين ومقيمين.
وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه سيتاح التقديم لمن لم يسبق لهم أداء الحج قبل 5 سنوات وأكثر بدء من غدٍ الأحد، وذلك حتى نفاد الأماكن المتاحة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل أو عبر تطبيق نسك.
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