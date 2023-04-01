اخبار السعوديه

القبض على مواطن يروج مواد مخدرة عبر مواقع التواصل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

اليوم.. إغلاق تسجيل حجاج الداخل لمن لم يسبق لهم أداء المناسك

تنتهي بنهاية اليوم العاشر من رمضان فترة التسجيل لحجاج الداخل، لمن لم يسبق لهم الحج من مواطنين ومقيمين.وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه...

5dd11d0546.jpgمكة المكرمة :دوت الخليج
dd76541d17.jpg10 رمضان 1444 هـ

الشريان يكشف حقيقة اتهامه بطرد الموظفين السعوديين

كشف الإعلامي داود الشريان الحقيقة وراء الاتهامات التي وجهت إليه في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يفصل الموظفين والموظفات السعوديين...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 رمضان 1444 هـ

البيئة: 5 أشهر على انتهاء مهلة عودة مواشي وإبل الرعي الأجنبية إلى دولهم

جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لأصحاب الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين؛ للإسراع بعودة مواشيهم إلى دولهم،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 رمضان 1444 هـ

الصحة: على المواطنين سرعة تحويل بطاقات تطعيم أبنائهم الورقية إلى رقمية

جددت "الصحة" تحفيزها للمواطنين لتحويل بطاقات التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للبطاقات الرقمية وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخراً...

icon-byline.pngأبها، الرياض: دوت الخليج
icon-clock.png10 رمضان 1444 هـ

109 ملايين مستخدم لحافلات مكة في أول أسبوع من رمضان

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن وصول مُستخدمي ومستخدمات حافلات مكة لأكثر من 109 مليون شخص خلال أول أسبوع...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png10 رمضان 1444 هـ

"المثار" يعقد صلحا بين قبيلتي جشم يام والمكارمة بنجران

توافدت جموع غفيرة من قبائل جشم يام بمنطقة نجران اليوم بما يسمى قبلياً ب"المثار" لدى قبيلة المكارمة للتعبير عن استنكارهم لقضية القتل...

icon-byline.pngنجران دوت الخليج
icon-clock.png10 رمضان 1444 هـ

سند يدعم مبادرة لتوفير تقنيات مبتكرة لكبار السن وذوي الإعاقات

أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" في إطار دعمه للمبادرات الاجتماعية غير الربحية، عن دعمه لمبادرة العيش باستقلالية التي تهدف إلى دعم...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png09 رمضان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن يروج مواد مخدرة عبر مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا