القبض على مواطن يروج مواد مخدرة عبر مواقع التواصل

اليوم.. إغلاق تسجيل حجاج الداخل لمن لم يسبق لهم أداء المناسك تنتهي بنهاية اليوم العاشر من رمضان فترة التسجيل لحجاج الداخل، لمن لم يسبق لهم الحج من مواطنين ومقيمين.وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 10 رمضان 1444 هـ 10 رمضان 1444 هـ الشريان يكشف حقيقة اتهامه بطرد الموظفين السعوديين كشف الإعلامي داود الشريان الحقيقة وراء الاتهامات التي وجهت إليه في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يفصل الموظفين والموظفات السعوديين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 رمضان 1444 هـ 10 رمضان 1444 هـ البيئة: 5 أشهر على انتهاء مهلة عودة مواشي وإبل الرعي الأجنبية إلى دولهم جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لأصحاب الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين؛ للإسراع بعودة مواشيهم إلى دولهم،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 رمضان 1444 هـ 10 رمضان 1444 هـ الصحة: على المواطنين سرعة تحويل بطاقات تطعيم أبنائهم الورقية إلى رقمية جددت "الصحة" تحفيزها للمواطنين لتحويل بطاقات التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للبطاقات الرقمية وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخراً... أبها، الرياض: دوت الخليج أبها، الرياض: دوت الخليج 10 رمضان 1444 هـ 10 رمضان 1444 هـ 109 ملايين مستخدم لحافلات مكة في أول أسبوع من رمضان أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن وصول مُستخدمي ومستخدمات حافلات مكة لأكثر من 109 مليون شخص خلال أول أسبوع... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 10 رمضان 1444 هـ 10 رمضان 1444 هـ "المثار" يعقد صلحا بين قبيلتي جشم يام والمكارمة بنجران توافدت جموع غفيرة من قبائل جشم يام بمنطقة نجران اليوم بما يسمى قبلياً ب"المثار" لدى قبيلة المكارمة للتعبير عن استنكارهم لقضية القتل... نجران دوت الخليج نجران دوت الخليج 10 رمضان 1444 هـ 10 رمضان 1444 هـ سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة لتوفير تقنيات مبتكرة لكبار السن وذوي الإعاقات أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" في إطار دعمه للمبادرات الاجتماعية غير الربحية، عن دعمه لمبادرة العيش باستقلالية التي تهدف إلى دعم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 رمضان 1444 هـ 09 رمضان 1444 هـ

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