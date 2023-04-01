

مكة المكرمة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

وثَّقت عدسة وكالة الأنباء

ومن علو 1000 متر تنوعت لقطات مصوري " واس " التي أبرزت بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام , وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام , والتوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام.

وتجولت عدسة " واس " لأكثر من ساعة في سماء مكة المكرمة بواسطة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة؛للاطلاع جواً على مشاريع المسجد الحرام والتطورات التنموية في العاصمة المقدسة، والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.

// انتهى //

22:05ت م

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مكة المكرمة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسوثَّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة مكة المكرمة من الجو ما يعيشه ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.ومن علو 1000 متر تنوعت لقطات مصوري " واس " التي أبرزت بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام , وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام , والتوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام.وتجولت عدسة " واس " لأكثر من ساعة في سماء مكة المكرمة بواسطة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة؛للاطلاع جواً على مشاريع المسجد الحرام والتطورات التنموية في العاصمة المقدسة، والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.// انتهى //22:05ت م0103

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / من ارتفاع ألف متر "واس" توثِّق ما يعيشه ضيوف الرحمن من راحة واطمئنان وهم يؤدون مناسكهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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