

عرعر 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

تجسد مخيمات الإفطار الرمضانية معاني التكافل الاجتماعي والإنساني بمنطقة الحدود الشمالية الذي يتوجه إليها طيلة شهر رمضان المبارك أعداد كبيرة من الصائمين من مختلف الجنسيات قبيل المغرب, امتثالاً لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- "من فطَّر صائماً كان له مثل أجره" غير أنه لا ينقص من أجر الصائم.

وتعمل هذه المخيمات الرمضانية تابعة لـ"16 جمعية خيرية بالمنطقة يشارك فيها نحو 617 من الفرق التطوعية والأفراد من مختلف الفئات العمرية, فيما وصلت أعداد موائد الإفطار من خلال السبع الأولى من شهر رمضان ما يقارب 17 الف وجبة.

ويصاحب بعض من مخيمات الإفطار برامج دعوية ترفيهيه ومحاضرات علمية مترجمة بعدة لغات، كما تشارك العديد من الأسر

// انتهى //

21:39ت م

0100



عرعر 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واستجسد مخيمات الإفطار الرمضانية معاني التكافل الاجتماعي والإنساني بمنطقة الحدود الشمالية الذي يتوجه إليها طيلة شهر رمضان المبارك أعداد كبيرة من الصائمين من مختلف الجنسيات قبيل المغرب, امتثالاً لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- "من فطَّر صائماً كان له مثل أجره" غير أنه لا ينقص من أجر الصائم.وتعمل هذه المخيمات الرمضانية تابعة لـ"16 جمعية خيرية بالمنطقة يشارك فيها نحو 617 من الفرق التطوعية والأفراد من مختلف الفئات العمرية, فيما وصلت أعداد موائد الإفطار من خلال السبع الأولى من شهر رمضان ما يقارب 17 الف وجبة.ويصاحب بعض من مخيمات الإفطار برامج دعوية ترفيهيه ومحاضرات علمية مترجمة بعدة لغات، كما تشارك العديد من الأسر السعودية في منطقة الحدود الشمالية كسائر مناطق المملكة بتفطير الصائمين في هذ الشهر الكريم بعادات أصيلة عرفت بها لزيادة روابط المحبة بين المسلمين .// انتهى //21:39ت م0100

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المخيمات الرمضانية .. ميدان وتجسيد للتكافل الاجتماعي بالحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.