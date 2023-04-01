السعودية اليوم / أمانة الطائف تكثف تعزيزاتها وحملاتها الميدانية للقضاء على الحشرات الناقلة للحمى



الطائف 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

كثفت أمانة الطائف تعزيزاتها وجهودها المتواصلة بمشاركة الجهات الحكومية (محافظة الطائف وأمانة الطائف والشؤون الصحية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة الوطنية للمياه)، من خلال الحد من توالد وتكاثر بؤر البعوض الناقل لحُمى الضنك، والقضاء عليها.

وبحث وكيل الأمين للخدمات والبلديات الفرعية المهندس ثامر آل عثمان خلال لقاءه بلجنة غرفة طوارئ وحمى الضنك بالطائف أهمية مكافحة البعوض الناقل للمرض، وتكثيف عمليات المكافحة، والتنسيق المشترك بين القطاعات المختصة للحد من توالد وتكاثر بؤر البعوض الناقل لحُمى الضنك، والقضاء عليها.

واستعرض اللقاء مستجدات الحالات المرصودة والإجراءات المتخذة من قبل القطاعات أعضاء اللجنة، كما تطرق إلى آلية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة خطط العمل المستقبلية والتحديات التي واجهة العمل الميدانية للغرفة خلال الفترات السابقة، مؤكدين أهمية التواصل الفعال بين الأمانة والشركاء لاحتواء السريع لهذا المرض والقضاء عليه في طوره الأول ومعالجة مسبباته بما يسهم في القضاء التام عليه وعدم عودته مره أخرى.

وتطرق اللقاء إلى الرؤى المستقبلية لكل جهة مشاركة وأهمية العمل المشترك وتوحيد الجهود ووضع خطط عمل ترفع من كفاءة العمل والخطط البرامج المعززة للعمل، كما عززت أمانة الطائف من جهودها الميدانية للقضاء على بؤر الأمراض والأوبئة والتكاثر الحشري وعملت على خطط للعمل الميداني تعزز الإصحاح البيئة والصحة العامة.

// انتهى //

21:18ت م

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