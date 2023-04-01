السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إيران



طهران 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر إيران اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 30 كيلومتراً عن جنوب شرقي مدينة مهر الإيرانية، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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20:56ت م

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