السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تقيم برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في الجامعة الإسلامية بماليزيا



كوالالمبور 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، مائدة إفطار رمضانية بحضور أكثر من 450 طالبًا من طلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا, ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.

وأكد نائب مدير الجامعة لشؤون الطلاب وخدمة المجتمع الدكتور أكمل عبدالرحمن, أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين مشروع إنساني يلبي حاجة المسلمين في دول العالم، مبيناً أن المملكة من أوائل الدول التي أسهمت في إيصال تلك المساعدات إلى مستحقيها.

من جهتهم، رفع الطلاب المشاركون في الإفطار الجماعي شكرهم لقيادة المملكة والشعب السعودي، لما يقدمون من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في جميع دول العالم خلال شهر رمضان المبارك, سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يديم عليهم الأمن والأمان.

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20:55ت م

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