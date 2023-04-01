السعودية اليوم / جمعية الدعوة بالعويقيلة توزع 1200 وجبة إفطار يوميًا برمضان



عرعر10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

وزعت جمعية الدعوة والارشاد بالعويقيلة، بالحدود الشمالية 1200 وجبة إفطار يوميًا على 4 مواقع إفطار الصائم تابعة للجمعية, بمشاركة 70 متطوعاً ومتطوعة من خلال تغليف وتوزيع وجبات الصائمين .

وأوضحت الجمعية أنها أتاحت عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 100 مقعد للجنسين للمشاركة في مشروع الإفطار بهدف إحياء السنة، واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات، وكسب أجور الصائمين.

من جانب أخر سيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة خلال الأربع الأيام الماضية ، 5 حافلات مجانية لأداء العمرة والتي تمثل الحملة الأولى بشهر رمضان، ويأتي ضمن برنامج "العمرة الدعوية‬" ويستهدف البرنامج تسيير 20 حافلة تقل 1000 معتمرٍ ومعتمرةٍ من العوائل والجاليات في شهر رمضان المبارك لهذا العام .

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20:53ت م

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