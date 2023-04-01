السعودية اليوم / مستوطنون يعتدون على مزارع الفلسطينيين بالضفة الغربية



القدس المحتلة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 ابريل 2023 م واس

اقتحم مستوطنون اليوم جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون، وذلك بعد يوم من اقتلاع مئات أشجار الزيتون جنوب المدينة .

وفي السياق ذاته، أفاد تقرير حقوقي فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمت 14 منزلاً ومنشأة فلسطينية الشهر الماضي، في مناطق التجمعات الفلسطينية في الأغوار .

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19:26ت م

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