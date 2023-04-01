شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات انتقال نجم باريس سان جيرمان للدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح الدوري السعودي للمحترفين، وجهه للعديد من نجوم كرة القدم العالمية، وخاصة بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

موقف راموس من الانتقال إلى الدوري السعودي

وكشفت تقارير صحفية على أن هناك العديد من أندية الدوري السعودي، تهتم في الفترة الأخيرة بضم النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وأبرز هذه الأندية الهلال والنصر.

وتحدث الإعلامي عبدالله الحنيان خلال تواجده في قناة السعودية عبر برنامج "رياضة سكوب"، أن أكثر من نادي مازال يتفاوض مع راموس في الوقت الحالي.

وأكد الحنيان أن الموافقة الرسمية لم تتم حتى الآن بين أي نادي مع اللاعب، ومازالت المفاوضات مستمرة.

وتابع الإعلامي بصحيفة الرياضية: "لم يتم أي تعاقد رسمي حتى الآن مع أي لاعب من الأسماء الكبيرة".

وكانت قد تداولت بعض التقارير، حول إهتمام أندية دوري روشن بضم العديد من الأسماء الهامة في عالم كرة القدم، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مواطنه دي ماريا والإفواري ولفريد زاها بالإضافة لنجم ريال مدريد الإسباني إيدين هازارد.