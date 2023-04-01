شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقترب من حسم التعاقد مع 3 صفقات نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

وكشفت تقارير صحفية على أن مجلس إدارة نادي الهلال، قد اقترب من حسم التعاقد مع 3 صفقات تاريخية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

ولم يستطع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تسجيل صفقات جديدة، في صيف 2022 ويناير 2023، على خلفية قضية النجم الدولي محمد كنو.

صفقة برازيلية كبرى تقترب من الهلال

وأعلن الإعلامي الرياضي أبولطيفة، المُقرب من البيت الهلالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن إدارة الهلال تفاوض ثنائي أجنبي، يلعبان في مركزي الظهير الأيسر ووسط الميدان "رقم 8".

وأكدت التقارير على أن اللاعب الأجنبي، الذي سيتعاقد معه نادي الهلال، هو اللاعب البرازيلي إيرتون لوكاس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو.

الهلال يراقب نجم ريال مدريد

وأوضحت التقارير على أن اللاعب الأجنبي الثاني لم تضح هويته حتى الآن، ولكن الساعات القليلة الماضية، ربطت بين النجم الألماني توني كروس، والانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه بموقع "تويتر"، إلى أن كروس، سينتقل إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، في الصيف القادم؛ وذلك بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني؛ في إشارة محتملة إلى الزعيم الهلالي.

وأكدت صحيفة "الشبابية"، المُقربة من البيت الهلالي، على اتفاق مبدئي بين إدارة بن نافل، والثنائي الأجنبي الذي تحدث عنهما أبولطيفة.

ميسي في الهلال الصيف المقبل

وشددت الصحيفة، على أن حسم نادي الهلال "الصفقتين"، بشكل رسمي، بات قريبًا للغاية؛ ومن الممكن الإعلان عنهما، خلال الأيام القادمة.

وفي نفس السياق، أكدت التقارير على أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، سيكون هلالي في الصيف القادم، على الرغم من كل الأنباء الأخيرة، بشأن اقترابه من العودة إلى نادي برشلونة الإسباني.