شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يقترب من الانتقال إلى النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر يفاوض البليهي

وتداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة حول اقتراب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من الانتقال إلى صفوف نظيره النصر بالفترة المقبلة.

وكشف رفيع الشهراني وكيل أعمال علي البليهي نجم الهلال، عن كواليس المفاوضات الأخيرة مع النادي قبل تجديد عقده، وحقيقة تفاوضه مع النصر خلال الفترة الماضية.

وكان قد جدد البليهي عقده مع الهلال حتى 2024، بينما أثيرت أنباء بشأن انتقاله إلى غريم مدينة الرياض، نادي النصر.

الشهراني يكشف حقيقة مفاوضات النصر مع البليهي

وقال الشهراني عن الأمر: "قالوا ان علي البليهي بينتقل النصر وغيره ولكن الحقيقة إنه موضوع تجديده مع الهلال كان محسوم والتأخير بسبب بعض التفاصيل".