السعودية اليوم / "الصحة" تجدد تحفيز المواطنين للمسارعة في تحويل بطاقات تطعيم أبنائهم الورقية إلى الرقمية



الرياض 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

جددت "الصحة" تحفيزها للمواطنين لتحويل بطاقات التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للبطاقات الرقمية وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخراً والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال بديلًا عن الشهادة الورقية .

ودعت "الصحة " أولياء الأمور بتسجيل تطعيمات أطفالهم إلكترونياً ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت من خلال الحجز عبر عيادة توثيق التطعيمات أو تسجيلها ذاتياً عبر تطبيق صحتي.

وتأتي هذه الخدمة من الصحة ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه، من خلال الذهاب للعيادة وتوثيق التطعيمات بحيث يتم حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات، ومن ثم الذهاب للمركز ببطاقة التطعيمات الورقية وستظهر الشهادة في تطبيق صحتي.

يذكر أن "صحتي" هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.

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17:22ت م

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