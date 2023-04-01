بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني الان بجودة عالية HD دون تقطيع

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محمد الفلاح - يَنتظر عُشَّاق كرة القدم بفارغ الصبر موعد اللقاء المُهِم الذي سيُجمع بين الأهلي والهلال السوداني في ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وفي السطور التالية، سنلقي الضوء على أهم المعلومات المتعلقة بهذه المواجهة.

يُنافس الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرق صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

تأهَّل النادي الأهلي إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه في دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب بتونس، و3-0 في مباراة الإياب بالقاهرة.

خسر الأهلي مباراته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 0-1، ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحقَّق الأهلي أول انتصار له بالفوز على القطن الكاميروني بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام صن داونز بنتيجة 2-5، وفي المباراة التالية، حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على القطن الكاميروني بنتيجة 4-0 في ملعب الأخير.

مشوار الهلال فى دوري أبطال إفريقيا

وتمكَّن فريق الهلال السوداني من تخطِّي منافسه سانت جورج بطل أثيوبيا بنتيجة 2-1 في مباراتهما ذهابًا، وبتحقيق الفوز بهدف دون رد في مباراة الإياب، حجز مقعده في دور الـ32 من البطولة، وهناك واجه فريق الهلال منافسه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، وتعادل الفريقين ذهابًا بنتيجة 1-1، ليفوز الهلال في مباراة الإياب بنتيجة 1-0 ويحجز مكانه في دور المجموعات.

خسر الهلال في مباراته الأولى بدور المجموعات أمام صن داونز بنتيجة 0-1، ولكنه استفاق وحقَّق الفوز على الأهلي بنتيجة 1-0. وواصل الهلال سلسلة انتصاراته بالفوز على القطن الكاميروني بنتيجة 2-1، ثم حقَّق الفوز على البطل الكاميروني في مباراة الإياب بنتيجة 2-0 وفي المباراة التالية، تعادل الهلال مع صن داونز بنتيجة 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

الأهلي يتفوق على الهلال فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للهلال السودانى 2.73 مليون يورو.

مواجهات الأهلي مع الهلال السودانى

وسبق أن التقى النادي الأهلي مع الهلال السوداني في 11 مباراة، جميعها كانت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في أربع منها وتعادل في أربع وفاز الهلال في 3 مباريات وسجل لاعبو الأهلي ثمانية أهداف في مرمى الهلال مقابل سبعة أهداف سجلها لاعبو الهلال في مرمى الأهلي.

كشف حساب الأهلى أمام الأندية السودانية

ويتسلح الأهلى أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد عشرة انتصارات من أصل 20 مباارة والتعادل فى 6 مواجهات والهزيمة فى 4 آخرين، وأمطر الفريق الأهلاوى شباك الأندية السودانية 27 مرة واهتزت شباكه فى 15 مناسبة.