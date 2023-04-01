شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تكشف حقيقة احتواء شراب الفاكهة على مواد كيميائية تدمر العظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة الغذاء والدواء، أنه لا صحة لما يُتداول بأن شراب الفاكهة متعدد النكهات على شكل بودرة يحتوي على مواد كيميائية ضارة تدمر صحة العظام.

مكونات المواد الغذائية

وأكدت الهيئة، أن جميع المكونات الداخلة في تركيب أي مادة غذائية يتم تقييم سلامتها حيث لا يسمح بإضافة أي مادة يكون لها أثر سلبي على الصحة.

وأضافت الهيئة، أنه نظرا لأن هذه المشروبات منخفضة القيمة الغذائية وتحتوي على كميات غالية السكر ينصح بالتقليل من استهلاكها قدر الإمكان.