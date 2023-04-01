شكرا لقرائتكم ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عددٍ من المتسوّلين في المنطقة المركزية بمكة المكرّمة، داخل ساحات المسجد الحرام.

ضبط عدد من المتسولين

ونشر الأمن العام مقطع فيديو، وثق من خلاله، رصد وضبط مواطن يستعطف المارة بجوار ساحات الحرم المكي طلباً للمال.

كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية المصرية يستعطف مُرتادي محل تجاري بالقرب من المسجد الحرام.

وبالقرب من ساحات الحرم أيضاً، تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يتبع إحدى شركات النظافة يتسول بشكلٍ مباشرٍ من المارة.