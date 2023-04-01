شكرا لقرائتكم سارة بنت خالد بن مساعد ترعى السحور الخيري بجمعية إنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نوّهت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز، حرم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بما يحظى به العمل الخيري من دعم واهتمام من قبل الحكومة الرشيدة التي جعلت العمل الإنساني والاجتماعي في مقدمة اهتماماتها وعلى رأس أولوياتها.

وأشادت الأميرة سارة، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله- الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، في نشأة جمعية إنسان قبل ربع قرن، ودعم كافة أوجه العمل الخيري في شتى مناطق المملكة، يمثلنا جميعًا كقدوة حسنة في تقديم كافة الاحتياجات لخدمة مجتمعنا. إضافة إلى ما تحظى به البرامج الخيرية والإنسانية، من اهتمام مباشر من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يحفظه الله، الذي أسهم في نموها وتطورها بما يعود بالنفع على بنات وأبناء مملكتنا الحبيبة.

حفل السحور الخيري

جاء ذلك خلال رعاية سموها لحفل السحور الخيري بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” وذلك في فندق جي دبليو ماريوت الرياض، وبحضور الكافلات والداعمات وسيدات المجتمع، وحرم أعضاء مجلس الإدارة، والمهتمات بالشأن الاجتماعي والإعلاميات .

حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم ، تلا ذلك كلمة للدكتورة شعيع بنت مهل العتيبي مساعد المدير العام لخدمات المستفيدين بالجمعية رحبت فيها بالحضور الكريم في هذه الأمسية الرمضانية التي تتجدد سنويا بدعم ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز.

وقالت د . شعيع لا غرابة أن يصبح العمل الخيري والاجتماعي ديدن أهل هذه البلاد المباركة وفطرتهم التي نشأوا عليها دعماً ومؤازرة وتكاتفاً لدعم مختلف ميادين العمل الخيري ، وفي مقدمتهم الأيتام والبرامج الخدمية والتمكينية التي تقدم لهم لتحسين جودة حياتهم ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة بالمجتمع وذلك من خلال الجودة والتميز في تقديم الخدمات ،ومن ضمن تلك البرامج السحور الخيري الذي يعد رافداً خيرياً وأحد البرامج الهادفة للتعريف ببرامج الجمعية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين .ويعزز التواصل بين الجمعية وداعماتها وسيدات المجتمع، لتحقيق الحياة الكريمة لأبناء وأسر الجمعية الذين بلغ عددهم نحو 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة تقدم لهم الخدمات والرعاية الاجتماعية عبر 21 فرعاً في الرياض و محافظاتها .

دعم ونمو وتطور

ونوًهت د. شعيع العتيبي بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ـ فيما تحقق للجمعية من نمو وتطوير، حيث أسسها وتعهدها برعايته الكريمة وأبوته المعهودة قبل أكثر من عقدين من الزمن، إلى أن تولى رئاسة مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز (أمير منطقة الرياض) الذي ساهم بدعمه المادي والمعنوي وتشجيعه وحضوره ، حيث كان لتوجيهاته السديدة الأثر فيما تحقق من استمرارية نمو ونجاح هذه الجمعية. وبمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير/ أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية الذي يتولى الإشراف العام ومتابعة أعمال الجمعية عن قرب، وكذلك دعم أعضاء مجلس إدارتها الفاعلين ، وتسعى الجمعية للريادة في برامجها ، وتحقيق الاستدامة في مشاريعها التنموية، وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين ، وتمكينهم واستقرارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال حزمة من البرامج النوعية وبأساليب عصرية ، كالرعاية التعليمية والصحية والإسكان والتدريب والتأهيل والتوظيف وتلبية الاحتياجات المعيشية .

ورفعت د. شعيع شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز لدعمها المتواصل للأيتام والاستمرار في العطاء السخي لبرامج الجمعية منوهة بالدعم الذي تلقته الجمعية مؤخراً من قبل سموها الكريم لمشروع “إرادة وريادة” الذي يهدف إلى تحقيق جودة الحياة لأسر الجمعية، وتحسين نمط حياتهم والاهتمام بتنميتهم، وإثراء الكم المعرفي والمهاري والعلمي لديهم.

مشيرة إلى أن هذا الدعم نابع من حرصها الشديد على دفع مسيرة الجمعية في تأهيل ورعاية الأيتام وحبها الشديد لهذه الفئة الغالية من أبناء مجتمعنا. وامتداداً لدعمها الدائم لمجالات العمل الخيري فهي صاحبة أياد بيضاء ليس على الأيتام فحسب، بل في جميع ميادين عمل الخير، ولها لمسات إنسانية حانية لخدمة فئات المجتمع.

كما قدمت جزيل الشكر والتقدير للداعمات والكفالات بجمعية إنسان لدورهن في المسؤولية الاجتماعية ودعمهن المستمر لبرامج إنسان ، مما يساهم في مواصلة مسيرة الجمعية التنموية والتميز في تقديم الخدمات .. والشكر موصول للإعلاميات ولكل من ساهم بنجاح حفل السحور الخيري من فرق تطوعية وأفراد، وأشكر زميلاتي في الجمعية لجهودهن الفاعلة في نجاح هذه المبادرة الرمضانية الخيرية ..

وتوالت فقرات الحفل حيث قُدمت لوحات وطنية وعروض تراثية وفقرات متنوعة من تقديم فتيات إنسان والفرق التطوعية . إضافة إلى عرض مرئي بعنوان “سارة مسيرة وعطاء ” يحاكي مسيرة دعم سموها للجمعية.

ثم ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز كلمة أشادت فيها بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية ، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية ، بما يحقق رؤية الجمعية ورسالتها، ويطوّر خدماتها، ويضمن المزيد من النجاحات المستقبلية لها.

وأضافت سمو الأميرة سارة أن العمل الخيري يصبح أكثر استدامة حينما نمنح المستفيد فرصة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وذلك بدعمه بموارد متجددة وخدمات عصرية، لذلك نحرص على دعم الأسر المنتجة ونتفاعل مع منتجاتها، لنضعها فعلاً على الطريق الصحيح نحو تحقيق اكتفائها الذاتي، وفتح فرص عمل جيدة ودائمة لها.

وفي ختام كلمتها شكرت سمو الأميرة أ . محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية و د. شعيع العتيبي ومنسوبات إدارة خدمات المستفيدين، على إقامة هذا الحفل الرمضاني المبارك، سائلةً المولى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، والسعي الدائم لعمل الخير، والحث عليه.

بعد ذلك كرّمت الجمعية الأميرة سارة بدرع تذكاري، حيث تعد من كبار الداعمات للعمل الخيري في المملكة، من خلال دعمها المستمر وتبرعها السخي لصالح الأيتام. مما يعكس صور الترابط والتكافل الذي يتميز به مجتمعنا. وحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف. كما كرمت الجمعية الداعمات والفرق التطوعية المشاركة في الحفل .

كما تلقت الجمعية تبرعاً سخياً من سمو الأميرة سارة بنت خالد وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وأبنائهم خلال رعايتها حفل السحور الخيري.

وفي ختام الحفل تجوّلت سمو الأميرة سارة والضيوف في معرض مصاحب للأسر المنتجة من إنتاج أسر إنسان.