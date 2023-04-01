109 ملايين مستخدم لحافلات مكة في أول أسبوع من رمضان

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن وصول مُستخدمي ومستخدمات حافلات مكة لأكثر من 109 مليون شخص خلال أول أسبوع من شهر رمضان المبارك، حيث وصل عدد المستخدمين اليومي للحافلات ما يقارب 271 ألف مستخدم.

وأضافت الهيئة أن عدد الرحلات في أول اسبوع من شهر رمضان المبارك بلغ أكثر من 31 ألف رحلة من خلال 12 مساراً لنقل سكان مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.