شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الأهلى والهلال بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الأهلى نظيره الهلال السوداني مساء اليوم السبت، فى تحدي قوي ومثير بين الفريقين بدوري الأبطال، حيث يرغب الأهلى فى الفوز بالمباراة بهظف نظيف، أو الفوز بفارق أكثر من هدفين لضمان الصعود للدور القادم.

فى حين يسعي الهلال للخروج بنقطة التعادل، أو الهزيمة بفارق هدف وحيد بإستثناء نتيجة 0/1، مما يضمن للفريق السوداني الصعود إلى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يقوم المعلق التونسي روؤف خليف بالتعليق على تلك المواجهة العربية المثيرة، والتى سيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الراعي الرسمية لمنافسات البطولة.



موعد مباراة الأهلى والهلال

هذا ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر أن صن داوينز يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 11 نقطة، فى حين يحل الهلال فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، والأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط.