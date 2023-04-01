السعودية اليوم / مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يستقبل مديرة تنمية المرأة بالمنظمة



جدة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

استقبل مندوب المملكة العربية السعوية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمقر مندوبية المملكة بجدة اليوم، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة أفنان بنت عبد الله الشعيبي.

وجرى استعراض جهود منظمة تنمية المرأة في مجال النهوض بدور المرأة المسلمة والحفاظ على حقوقها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، وكذلك البرامج الهادفة إلى تعزيز قدرات المرأة وتدريبها وتأهيلها لتواصل مشاركتها الفاعلة في خدمة المجتمع المسلم، وتوفير الفرص المتساوية للنسـاء والفتيـات في الحصول على التعليم الجيـد في جميـع المسـتويات، والتدريـب المهنـي، وتنميـة المهـارات، فضـلا عـن برامج محو الأمية، وتحسين حصولها على الرعاية والخدمات الصحية عالية الجودة، والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية لها من العنف والكوارث والنزاعات المسلحة وكذلك الأزمات وتمكينها، وإبراز دورها في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي.

وثمنت الشعيبي رغبة المملكة في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، والتي أعلنها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في الكلمة التي ألقاها سموه في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية بدورته 49 الذي انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط مؤخراً بعنوان: "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار"، مؤكدة أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر يأتي تأكيداً لدورها الفاعل من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات، ولدورها المتواصل في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي، ولجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة المسلمة وتعزيز دورها في التنمية في الدول الأعضاء.

// انتهى //

14:11ت م

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