شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كولر على مواجهة الهلال بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، على التعليق عن مواجهة الهلال السوداني، فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

كولر قال: "مواجهة الهلال صعبة بكل تأكيد، لكنني أثق على قدرة اللاعبين فى تجاوز تلك المباراة، إنه لأمرا جميلا أن يتم السماح للجماهير بالتواجد بهذه الأعداد الكبيرة فى مواجهة الفريق السوداني".

وأضاف:" نمتلك العديد من الغيابات، ولكن جميع اللاعبين متحفزين لعبور عقبة الهلال، والتأهل للدور ربع النهائي، خاصة أن الأمور أصبحت فى أيديهم الآن، بعد تعثر الهلال فى الجولة الماضية أمام صن داوينز".

وواصل: " الجميع سيواصل العمل من أجل تحقيق الفوز، نعلم جيدا أهمية إحراز هدفا مبكر فى المباراة، ولن نتراجع إلى الخلف فى جميع الأحوال، سنقاتل من أجل الفوز وسنحقق ذلك الأمر بالنهاية ".



موعد مباراة الأهلى والهلال

هذا ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر أن صن داوينز يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 11 نقطة، فى حين يحل الهلال فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، والأهلي ثالثا برصيد 7 نقاط.