شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة فى تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الهلال السوداني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد النادي الأهلى لخوض تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يستضيف نظيره الهلال السوداني، فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعي الأهلى لحجز المقعد الأخير المؤهل للدور ربع النهائي،بعدما ضمن 7 فرق آخري التواجد فى الدور القادم، مما يجعل الورقة الأخيرة حائرة بين المارد الأحمر، والهلال السوداني "سيد البلد".

فى حين يأمل الهلال فى التأهل إلى دور الثمانية من قلب القاهرة، حيث يكفي الفريق السوداني التعادل بأي نتيجة للصعود، أو الهزيمة بفارق هدف وحيد بخلاف نتيجة 0/1.

هذا ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الهلال

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو- أحمد عبد القادر- محمود كهربا.