السعودية اليوم / مقتل 36 شخصًا في هجوم شمال بوركينا فاسو



واغادوغو 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

قتل ستة مدنيين وحوالي 30 مسلحاً في هجوم مسلح على إحدى القرى في شمال بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن السلطات الإقليمية في ياتينغا، قولها " إن قرية كوسوكا تعرضت لهجوم نفذته مجموعة مسلحة، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم أربعة متطوعين لمساعدة الجيش، لافتة النظر إلى أن طائرات عسكرية تعقبت المهاجمين خلال فرارهم من موقع الاشتباكات، وقتلت منهم ما لا يقل عن ثلاثين عنصرا.

وأضافت أن القوات البرية استعادت بعد ذلك وسائل لوجستية وأسلحة، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد يوم واحد من تفكيك قاعدة كبيرة لمجموعات مسلحة في مانغودار، وتصفية العديد من عناصرها.

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11:10ت م

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