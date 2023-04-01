شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال لمواجهة الخليج اليوم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الخليج، وذلك مساء اليوم السبت الموافق الأول من شهر إبريل الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

موعد مباراة الهلال ضد الخليج في الدوري السعودي

ويلتقي فريق الهلال مع نظيره نادي الخليج، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 المؤجلة من مسابقة دوري روشن، الليلة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مواجهة الليلة ضد الخليج، بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – خليفة الدوسري – جانج هيون سو – ناصر الدوسري

خط الوسط: محمد كنو – جوستافو كويلار – آندريه كاريلو

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – إيجالو – لوسيانو فييتو

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق الهلال المركز الرابع من جدول ترتيب دوري روشن برصيد 39 نقطة وفي حالة فوزه في المباريات المؤجلة على الخليج والفيحاء سيرفع رصيده للنقطة 45.