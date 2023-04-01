سياسي / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

سلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء على أزمة ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك ، مشيرة إلى التدابير التي تتخذها الحكومة لإعادة الأسعار إلى طبيعتها.

واخبرت عن تمكن نحو 250 ألف فلسطيني أمس من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ثاني جمعة خلال شهر رمضان رغم الاستفزازات الإسرائيلية.

وأشارت إلى حادث مقتل عشرة أشخاص في انهيار منجم للذهب في أقصى شمال السودان قرب الحدود المصرية.

وتناقلت إعلان حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) أن علم فنلندا قد يرفع أمام مقر الحلف في الأيام المقبلة، بعدما صادقت تركيا على انضمام هلسنكي إلى هذا التحالف.

وتناولت صحف المغرب خبر اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي قانونا يشمل هدف الخفض الطوعي للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 % بدءا من اليوم.

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07:12ت م

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